Найзворушливіший ефір "Танці з зірками": де дивитися онлайн 11 випуск

У неділю, 8 листопада, на телеканалі "1+1" вийде одинадцятий випуск шоу "Танці з зірками", де артисти вийдуть на паркет із рідними людьми – батьками, родичами та іншими членами сім'ї.

Деякі учасники вперше покажуть своїх близьких на публіці. Випуск обіцяє стати найбільш зворушливим в цьому сезоні. Трансляція стартує о 21:00 за Києвом. OBOZREVATEL буде стежити за всіма подіями прямого ефіру.

Так, четвертий сезон оновлених "Танців з зірками" наближається до фіналу, і цей тиждень стане ще більш напруженоим для учасників, адже починаючи з одинадцятого ефіру пари демонструватимуть по два танцювальні номери.

"Танці з зірками": що буде в 11 випуску. Прес-служба 1+1

У неділю зірки станцюють два танці – один зі своїми рідними, а другий – з класичної бальної програми – виконають разом зі своїми партнерами. Дві пари, які за результатами оцінок суддів і глядачів опиняться в зоні ризику, танцюватимуть "танець за життя". Їхню долю на проекті будуть вирішувати судді.

Уже традиційно до суддів приєднається четвертий запрошений суддя – учасник минулих сезонів проекту. У 11 випуску до трійки журі: Влада Ями, Катерини Кухар і Григорія Чапкіса, приєднається переможниця третього сезону "Танців з зірками", актриса Ксенія Мішина. Спеціальними гостями з музичними виступами стануть співак Макс Барських та учасниця "Голос. Діти-4", артистка продюсерського центру MONATIK Corporation – NiNO.

Ксенія Мішина повернулася на "Танці з зірками". Прес-служба 1+1

Ведучим на балконі стане артист студії "Квартал 95" і учасник одного з попередніх сезонів "Танців з зірками" Юрій Ткач.

Юрій Ткач став ведучим на балконі. Прес-служба 1+1

Повний список учасників виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому, десятому випуску шоу "Танці з зірками" проект покинули телеведуча Ольга Фреймут та Ілля Падзіна. Деяким фанатам не сподобалося дане рішення і в мережі розгорілись суперечки.