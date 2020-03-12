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12 березня • оновлено в 11:31
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Найвідвертіші фото 42-річної Катерини Климової

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Російська актриса Катерина Климова володіє розкішною фігурою, яку з задоволенням демонструє на фото. Зірка часто радує фанатів гарячими знімками в бікіні, сексуальному вбранні або навіть топлес.

OBOZREVATEL вирішив згадати найвідвертіші фотографії 42-річної Катерини Климової.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість регулярно демонструє сексуальну фігуру в спокусливих купальниках.

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Знімки збирають тисячі лайків і коментарів шанувальників. Фанати не втомлюються захоплюватися красою зірки, а також її ідеальною фігурою.

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Крім того, Климова любить підкреслювати спокусливі форми ефектними сукнями з глибокими декольте і пікантними розрізами.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Не рідкість в Instagram актриси і відверті фотографії, на яких Катерина позує в одному рушнику або й зовсім оголеною

Катерина Климова топлес

Катерина Климова топлес

Instagram @klimovagram

Катерина Климова топлес

Катерина Климова топлес

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку. На фото актриса сфотографувала себе в дзеркалі. У кадрі Климова позує у відвертій сукні з глибоким декольте і мереживною спідницею, під яку одягла спокусливі панчохи.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
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Коментарі
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Хорошая девченка, актриса тоже хорошая и фильмы с участием можно с удовольствием смотреть.
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