Найвідоміші коханки, які змінили хід історії: фото фатальних красунь

Моніка Левінські, Мерилін Монро, Лілія Брік та інші фатальні спокусниці одружених чоловіків увійшли в історію як найвідоміші коханки в світі.

Багато хто з жінок цієї добірки не мали явної краси, але все ж змогли полонити найбажаніших і найбагатших женихів світу, серед яких президенти США Джон Кеннеді і Білл Клінтон, шоумен і співак Френк Сінатра та інші. OBOZREVATEL згадав, як виглядали імениті коханки, чия слава пройшла крізь роки.

Моніка Левінські

У 1995 році дочку простих робітників із Радянського союзу взяли на роботу стажеркою в Білий дім. Через кілька місяців 23-річна Моніка Левінські зачарувала президента Сполучених штатів Білла Клінтона, для якого секс-скандал мало не закінчилася відставкою. Юна практикантка за кілька мільйонів доларів продала свого партнера пресі і навіть розкрила подробиці їхнього інтимного зв'язку. На доказ Левінські пред'явила своє синє плаття з президентським "біоматеріалом", через що Клінтон ледь не потрапив за грати.

Моніка Левінські і Білл Клінтон. amazonaws.com

Кетрін Хепберн

Одна з найбільш затребуваних актрис 1940-х років таємно зустрічалася з оскароносним актором Спенсером Трейсі. Спенсер був одружений, але як віруючий католик не захотів подавати на розлучення через обряд вінчання. Кетрін Хепберн прожила майже 30 років в статусі коханки, поки Трейсі не помер.

Спенсер Трейсі і Кетрін Хепберн. Скріншот фільму "Хранитель полум'я"

Джудіт Екснер

Будучи заміжньою за актором Уїльямом Кемпбеллом, Джудіт вступила в стосунки з Френком Сінатрою, а потім розлучилася, щоб переїхати в будинок легендарного музиканта. Через короткий час Сінатра представив кохану Джону Кеннеді. Скороминуща зустріч переросла в інтимну близькість, і Джудіт стала коханкою кандидата в президенти. Однак, Сінатра пізніше познайомив Екснер іншому своєму знайомому – крупному мафіозі Сему Джіанкане. Велелюбна жінка не змогла протистояти потягу і стала коханкою Сема. Тоді ФБР припинило побачення Джудіт із тодішнім президентом Кеннеді через її роман зі злочинцем.

Джудіт Екснер з чоловіком Вільямом Кемпбеллом. GETTY IMAGES

Деталі історії відносин секс-символу епохи з президентом США до сих пір невідомі. Але те, що вони дійсно зустрічалися, підтвердила служба ФБР. Актриса познайомилася з Кеннеді у середині 1960 року під час відпочинку на озері Тахо, а тісні відносини з "містером президентом" зав'язалися через рік після чергової зустрічі в Каліфорнії. Їхній роман обірвався трагічно.

Мерилін Монро на дні народженні Джона Кеннеді. rbc.ru

Ліля Брік

Брік ніхто не міг назвати красунею, проте саме вона полонила відомого поета Володимира Маяковського та інших завидних і одружених чоловіків, серед яких Сергій Параджанов, Пабло Неруда, Фернан Леже, Марк Шагал та Луї Арагон. Маяковський настільки закохався в Лілю, що забезпечив житлом і утримував не тільки її, але і законного безробітного чоловіка Лілії Осипа Брика. Звичайно, поет багато разів закохувався і намагався "зійти з гачка" Брик, але жінка кожен раз повертала його до себе. Вона стверджувала, що міщанська любов погубить його талант.

Володимир Маяковський і Ліля Брік.

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