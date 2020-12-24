Найвідоміші коханки, які змінили хід історії: фото фатальних красунь

Моніка Левінські, Мерилін Монро, Лілія Брік та інші фатальні спокусниці одружених чоловіків увійшли в історію як найвідоміші коханки в світі.

Багато хто з жінок цієї добірки не мали явної краси, але все ж змогли полонити найбажаніших і найбагатших женихів світу, серед яких президенти США Джон Кеннеді і Білл Клінтон, шоумен і співак Френк Сінатра та інші. OBOZREVATEL згадав, як виглядали імениті коханки, чия слава пройшла крізь роки.

Моніка Левінські

У 1995 році дочку простих робітників із Радянського союзу взяли на роботу стажеркою в Білий дім. Через кілька місяців 23-річна Моніка Левінські зачарувала президента Сполучених штатів Білла Клінтона, для якого секс-скандал мало не закінчилася відставкою. Юна практикантка за кілька мільйонів доларів продала свого партнера пресі і навіть розкрила подробиці їхнього інтимного зв'язку. На доказ Левінські пред'явила своє синє плаття з президентським "біоматеріалом", через що Клінтон ледь не потрапив за грати.

Кетрін Хепберн

Одна з найбільш затребуваних актрис 1940-х років таємно зустрічалася з оскароносним актором Спенсером Трейсі. Спенсер був одружений, але як віруючий католик не захотів подавати на розлучення через обряд вінчання. Кетрін Хепберн прожила майже 30 років в статусі коханки, поки Трейсі не помер.

Джудіт Екснер

Будучи заміжньою за актором Уїльямом Кемпбеллом, Джудіт вступила в стосунки з Френком Сінатрою, а потім розлучилася, щоб переїхати в будинок легендарного музиканта. Через короткий час Сінатра представив кохану Джону Кеннеді. Скороминуща зустріч переросла в інтимну близькість, і Джудіт стала коханкою кандидата в президенти. Однак, Сінатра пізніше познайомив Екснер іншому своєму знайомому – крупному мафіозі Сему Джіанкане. Велелюбна жінка не змогла протистояти потягу і стала коханкою Сема. Тоді ФБР припинило побачення Джудіт із тодішнім президентом Кеннеді через її роман зі злочинцем.

Деталі історії відносин секс-символу епохи з президентом США до сих пір невідомі. Але те, що вони дійсно зустрічалися, підтвердила служба ФБР. Актриса познайомилася з Кеннеді у середині 1960 року під час відпочинку на озері Тахо, а тісні відносини з "містером президентом" зав'язалися через рік після чергової зустрічі в Каліфорнії. Їхній роман обірвався трагічно.

Ліля Брік

Брік ніхто не міг назвати красунею, проте саме вона полонила відомого поета Володимира Маяковського та інших завидних і одружених чоловіків, серед яких Сергій Параджанов, Пабло Неруда, Фернан Леже, Марк Шагал та Луї Арагон. Маяковський настільки закохався в Лілю, що забезпечив житлом і утримував не тільки її, але і законного безробітного чоловіка Лілії Осипа Брика. Звичайно, поет багато разів закохувався і намагався "зійти з гачка" Брик, але жінка кожен раз повертала його до себе. Вона стверджувала, що міщанська любов погубить його талант.

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