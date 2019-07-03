"Найважчий день": Кіркоров зворушливо звернувся до Баскова

Російський музикант Філіп Кіркоров зворушливо звернувся до свого колеги Миколи Баскова і висловив співчуття з приводу смерті його батька.

Так, він зазначив, що це важкий день для сім'ї Баскова, а також вибачився, що не зміг особисто підтримати друга. Про це Кіркоров повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Філіп Кіркоров та Микола Басков kp.ru

"Сьогодні для тебе і для твоєї мами, Олени Миколаївни, найважчий день у житті, ви назавжди прощаєтеся з вашою дорогою і улюбленою людиною, твоїм чудовим батьком Віктором Володимировичем. Я бажаю вам з мамою сил, щоб пережити цей важкий день, і залишити на все життя світлу пам'ять в душі і серці про головну людину у вашому і особливо в твоєму житті, дорогий Коля. Прости, що сьогодні фізично не з тобою", - написав Кіркоров.

Батьку Баскова було 67 років. Він закінчив Військову академію імені М.В. Фрунзе, переїхав із родиною на службу до НДР.

Відслужив протягом п'ятьох років у Дрездені. Віктор Басков пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізії, потім закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Віктор і Микола Баскова Тeleprogramma.pro

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