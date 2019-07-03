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"Найважчий день": Кіркоров зворушливо звернувся до Баскова

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Російський музикант Філіп Кіркоров зворушливо звернувся до свого колеги Миколи Баскова і висловив співчуття з приводу смерті його батька.

Так, він зазначив, що це важкий день для сім'ї Баскова, а також вибачився, що не зміг особисто підтримати друга. Про це Кіркоров повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Філіп Кіркоров та Микола Басков

Філіп Кіркоров та Микола Басков

kp.ru

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"Сьогодні для тебе і для твоєї мами, Олени Миколаївни, найважчий день у житті, ви назавжди прощаєтеся з вашою дорогою і улюбленою людиною, твоїм чудовим батьком Віктором Володимировичем. Я бажаю вам з мамою сил, щоб пережити цей важкий день, і залишити на все життя світлу пам'ять в душі і серці про головну людину у вашому і особливо в твоєму житті, дорогий Коля. Прости, що сьогодні фізично не з тобою", - написав Кіркоров.

Миколка @nikolaibaskov, дорогий! Сьогодні для тебе і для твоєї Мами, Олени Миколаївни, найважчий день у житті, ви назавжди прощаєтеся з вашим дорогим і улюбленим людиною, твоїм чудовим батьком- Віктор Володимирович ... 🙏 Я бажаю вам з Мамою тільки одного, сил, щоб пережити цей важкий день, і залишити на все життя світлу пам'ять в душі і серці про Головне людині у вашій і особливо в твоєму житті, дорогий Коля, людині, яка подарувала тобі життя, країні Великого Артиста, твоєї Маме- вірного і відданого Чоловіка, а мені, і не тільки мені -прекрасности Друга. Сил вам з Мамою і терпіння сьогодні і на довгі роки, ви тепер один у одного одні на світі, а Твій батько з небес буде тобі аплодувати, і це будуть найвищі і гучні овації, які ти будеш чути завжди, а тато твій буде відтепер твоїм Ангелом-Хранітелем🙏 Душею з тобою, прости, що сьогодні фізично не з тобою. Тримайся, Друг, мої слова співчуття і розради Мамі .... Твій Друг, Філіп ... RIP ... 🙌

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Батьку Баскова було 67 років. Він закінчив Військову академію імені М.В. Фрунзе, переїхав із родиною на службу до НДР.

Відслужив протягом п'ятьох років у Дрездені. Віктор Басков пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізії, потім закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Віктор і Микола Баскова

Віктор і Микола Баскова

Тeleprogramma.pro

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США у віці 94 років помер колишній глава Chrysler і творець автомобіля Ford Mustang Лі Якокка. Він був президентом компанії Ford з 1946 по 1978 рік. Під його керівництвом був розроблений популярний автомобіль Ford Mustang.

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Особи
Філіп КіркоровМикола Басков
Місце
Росія
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