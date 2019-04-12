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Найуспішніші: Івлєєва та Монеточка потрапили в список Forbes

1.3тЧитати матеріал російською

Російський Forbes вперше опублікував рейтинг "30 до 30" — список перспективних молодих підприємців, блогерів, музикантів, журналістів із РФ. У нього потрапили блогер Анастасія Івлєєва і співачка Монеточка.

Поки в ньому не 30, а 100 осіб — за аналогією із західними рейтингами Forbes. Експерти спочатку відбирають 100 номінантів, а через два місяці називають підсумкову тридцятку, яку обирають члени журі — фахівці з різних сфер, пише Telegram-канал "Шоубіз под лупою".

Найуспішніші: Івлєєва та Монеточка потрапили в список Forbes
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Під час відбору враховували декілька критеріїв: вік не більше 30 років, конкурентоспроможність на російському і міжнародному рівні, визнання в професійній сфері.

mrrr 🐾🚧

Публікація від НАСТЯ ІВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Також в попередній список "молодих і перспективних" за версією Forbes увійшли боєць Хабіб Нурмагомедов, фігуристка Аліна Загітова, активістка Надія Толоконнікова, режисер Олександр Горчілін, репер Big Baby Tape.

Як раніше писав OBOZREVATEL, телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва розповіла про те, що зустріла "чоловіка мрії" ще в 17-річному віці. Їхні стосунки не тривали довго і розставання з ним стало справжнім ударом для дівчини.

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