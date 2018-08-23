Найсміливіша модель світу блиснула голими грудьми: фанати в захваті

Американська зірка соціальних мереж Емілі Ратаковскі, яку називають однією з найсміливіших і розкутих моделей, черговий раз показала публіці голе тіло.

Так, знаменита красуня позувала на камеру практично без одягу, прикривши голі груди руками. Сексуальний знімок опублікований в її Instagram-акаунті.

Шанувальники Емілі прийшли в захват від гарячого знімка дівчини: всього за кілька годин кількість лайків перевалила за 1,5 мільйона, а також понад 7 тисяч користувачів залишили під фото свої коментарі.

Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Авг 2018 в 11:54 PDT

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Відзначимо, наразі за аккаунтом Емілі Ратаковскі в Instagram стежать майже 20 мільйонів осіб зі всіх куточків планети. Вона вважається однією з найпопулярніших Інста-моделей у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратаковскі часто радує своїх фанів голими фотографіями, створюючи справжній фурор у мережі. Нещодавно зірка похвалилася тілом у зухвалому бікіні, чим привела в захват шанувальників.