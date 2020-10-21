Протоієрей Російської православної церкви Дмитро Смірнов, який помер 21 жовтня у віці 69 років, вважав, що дівчатам не потрібно здобувати освіту, тому що їм важливіше навчитися дбати про дитину.

Відзначимо, Смірнов був почесним головою Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства. OBOZREVATEL зібрав найгучніші цитати Смірнова про жінок, виховання дітей, цивільний шлюб і ВІЛ (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Смірнов відомий скандальними висловлюваннями. YouTube

Так, за словами Смірнова, жінки, які перебувають в цивільному шлюбі з чоловіками, є "безкоштовними проститутками". Він вважав, що для чоловіків це не стосунки, а просто тимчасова втіха.

"Не хочеться сказати, що "я безкоштовна повія", тому говорять: "У мене цивільний шлюб". Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги – і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає. Ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха".

Священник також підкреслював, що жінки розумово слабші за чоловіків. А такі персони як Марія Склодовська-Кюрі – це рідкість. Тому він вважав, що дівчатам краще доглядати за дитиною, ніж здобувати освіту.

"Чого там в цій школі робити? Вчитися заздрості, обзивання, кепським словам, хамству до вчителів? А так вона буде вже готова мама. Все буде вміти".

Також Смірнов вважав, що не існує ВІЛ-інфекції, тому що ще ніхто на світі не бачив вірус імунодефіциту людини.

"А СНІД виникає через чотири причини: перша – стрес, друга – депресія, третя – руйнування щепленнями імунітету людини, четверта – зовнішня інтоксикація. Найпростіший спосіб не переживати – забути і ніколи не здавати аналіз на ВІЛ".

Інші скандальні цитати Смірнова: дивитися відео

Про шкідливу їжу

Про головних мучителів у житті

Про вживання алкоголю під час посту

Як повідомляв OBOZREVATEL: