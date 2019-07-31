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"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео

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Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила мережу новим відео. Так, на ньому вона позувала на пляжі в купальнику.

Крім того, артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram пікантне фото, на якому продемонструвала свої стрункі ноги.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram.com/tina_karol

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"Тіна шикарна Ну як можна не любити вас? Ніяк! Краща", "Тіна Кароль, ти сама красива, найчарівніша, найпривабливіша, найсексуальніша дівчина в світі", "Який секс", "Ідеальна", "Космічна", - пишуть в мережі.

"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео
"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео
"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео
"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео

Зазначимо, що співачка часто радує шанувальників яскравими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочив голову фанатам спокусливим поглядом.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Ну и рожа у тебя, Шара... Король! ))))))))
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Герои Всрались
Герои Всрались
сколько эта ///идовка проплатила за раскрутку инсты ?
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