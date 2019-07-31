"Найсексуальніша!" Кароль захопила шанувальників гарячим відео

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила мережу новим відео. Так, на ньому вона позувала на пляжі в купальнику.

Крім того, артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram пікантне фото, на якому продемонструвала свої стрункі ноги.

Тіна Кароль instagram.com/tina_karol

"Тіна шикарна Ну як можна не любити вас? Ніяк! Краща", "Тіна Кароль, ти сама красива, найчарівніша, найпривабливіша, найсексуальніша дівчина в світі", "Який секс", "Ідеальна", "Космічна", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що співачка часто радує шанувальників яскравими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників іншим гарячим кадром. Вона позувала у білизні, запаморочив голову фанатам спокусливим поглядом.

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