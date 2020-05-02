Найпристрасніше побачення та сльози учасниці: чим здивував дев'ятий випуск "Холостяка-10"

У п'ятницю, 1 травня, в ефірі каналу СТБ вийшов дев'ятий випуск популярного проекту "Холостяк-10", де дівчата борються за серце молодого пілота Макса Михайлюка.

Дев'ятий випуск став останнім перед початком знайомств Холостяка з родинами учасниць. Він почався з найпристраснішого та найромантичнішого побачення сезону.

Макс і Даша stb.ua

Так, Даша опинилася в Єгипті на індивідуальному побаченні з Холостяком. Спочатку пара поїхала в аквапарк, після чого Макс повіз дівчину в пустелю.

Потім Холостяк та учасниця відправилися в спа, де Михайлюк почав робити масаж Даші, а завершився вечір у джакузі. Глядачі побачили пристрасний поцілунок Даші та Макса, а також багато ніжних обіймів.

Макс і Даша stb.ua

"Я оцінив, що в Даші дуже треноване тіло. Радий, що вона застосовує свої навички художньої гімнастки. Це допомагає їй виглядати ефектно з будь-якого боку", – зізнавався Холостяк.

Макс і Даша Instagram @holostyakstb

Крім того, на побаченні з Холостяком побували й Христина з Аліною – вони отримали запрошення на групове побачення. Макс запропонував дівчатам покататися на конях, після чого вони разом відправилися на вечерю. Однак у результаті побачення Холостяк зрозумів, що дівчата викликають питання, тому він нікому не вручив троянду.

Макс на побаченні з Христиною та Аліною stb.ua

Церемонія троянд у дев'ятому випуску виявилася дуже емоційною. Вибір Холостяка змусив понервувати дівчат, а одну з учасниць навіть довів до сліз.

Так, шоу покинула Аліна, яка була на груповому побаченні з Христиною. Холостяк поставив питання, на які дівчина знайшла відповіді: "Я оберу і кохати, і бути коханою". Однак, коли Макс попросив добре подумати та зробити вибір, учасниця розплакалася.

"Я не хочу обирати між цим. Тому не буду цього робити", – сказала Аліна.

Аліна покинула шоу stb.ua

У результаті Холостяк повідомив, що у нього немає троянди для Аліни. На його думку, дівчина не змінилася за весь час знаходження на проекті.

Аліна покинула шоу stb.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова поділилися пікантним фото.

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