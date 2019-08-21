Найпопулярніший відеоблогер у світі одружився: весільні фото

Найпопулярніший відеоблогер у світі Фелікс Чельберг, відомий під ніком PewDiePie, одружився з італійкою Марції Бізоньїн.

Молодий чоловік розповів про радісну подію на своїй сторінці в Twitter, де опублікував кілька фотографій з урочистості.

"Ми одружилися! Я щасливіший, ніж міг би бути. Мені так пощастило, що я зможу розділити своє життя з такою прекрасною дівчиною", — написав Чельберг.

Весілля Фелікса Чельберга і Марції Бізоньїн Фото з Twitter

Весілля Фелікса Чельберга і Марції Бізоньїн Фото з Twitter

Зазначимо, що пара познайомилася ще вісім років тому, але узаконити стосунки зважилася тільки зараз. Пропозицію своїй дівчині Фелікс зробив під час подорожі по Японії у квітні цього року.

Весілля Фелікса Чельберга і Марції Бізоньїн Фото з Twitter

Весілля Фелікса Чельберга і Марції Бізоньїн Фото з Twitter

Фелікс Чельберг — автор розважальних роликів по проходженню різних відеоігор. У період з 15 серпня 2013 року по 15 квітня 2019 року в нього була найбільша кількість підписників на платформі YouTube — майже 100 мільйонів людей. У 2016 році журнал Time включив відеоблогера в число найвпливовіших людей світу. Статки Чельберга оцінюються приблизно в 30 мільйонів доларів.

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