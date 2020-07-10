Найогрядніша модель в світі вперше приміряла стрінги і показала відео

Найогрядніша в світі американська фотомодель Тесс Голлідей поділилася відеозаписом, на якому вона вперше в житті приміряє труси-стрінги.

Публікація з'явилася в її Instagram-акаунті на честь 35-го дня народження. Спершу на відео вона позує перед камерою і прикривається чорним парео, а потім відкидає його (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тесс Голлідей показала себе в стрінгах Скріншот Instagram @tessholliday

В описі до ролику Голлідей поділилася своїми враженнями від обновки. Вона також заявила, що ніколи не дозволяла людям зіпсувати собі настрій критикою. Голлідей вважає себе щасливою незалежно від розміру одягу.

"Це перший раз, коли я одягаю стрінги, і, чесно кажучи, я ніколи не відчувала себе більш впевненою. Я подивилася в дзеркало і прийшла в захват. Останні 10 років незнайомці кожен день висловлювали огиду до мого тіла. Чи змінило це мене? Ні. Набрала я ще вагу з тих пір? Так!" – додала фотомодель.

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