Наймолодшу мільярдерку в світі позбавили титулу: хто вона. Фото

Forbes раптово позбавив Кайлі Дженнер статусу наймолодшої мільярдерки в світі. Як виявилося, реальний статок 22-річної моделі та власниці косметичного бренду Kylie Cosmetic значно менший.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим прославилася дівчина і побачити її найяскравіші фото.

instagram.com/kyliejenner

У Forbes заявили, що в їх розпорядження потрапила податкова декларація косметичного бренду Kylie Cosmetics, датована 2016 роком. У документі було зазначено, що на той момент прибуток компанії становив 307 мільйонів доларів, а особистий дохід самої Кайлі – 110 мільйонів доларів. Це означає, що Дженнер апріорі не могла очолювати список "100 найбагатших знаменитостей" за версією видання.

instagram.com/kyliejenner

За розрахунками Forbes, особисті статки 22-річної підприємниці зараз складають трохи менше 900 мільйонів доларів.

instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер – американська модель, бізнес-вумен, світська і медійна особистість. Учасниця телевізійного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" каналу E! з 2007 року, засновниця і власниця компанії Kylie Cosmetics. У 2019 році стала наймолодшою мільярдеркою в історії, тим самим побивши рекорд Марка Цукерберга.

instagram.com/kyliejenner

Кайлі веде свою Instagram-сторінку. В 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram. За рекламний пост в її акаунті рекламодавцю доведеться заплатити 1 млн доларів.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Дженнер зустрічалася з репером Тревісом Скоттом. 1 лютого 2018 року в них народилася дочка Стормі.

instagram.com/kyliejenner

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.