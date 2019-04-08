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Найкрасивіший українець планети знявся у спокусливій фотосесії

1.7тЧитати матеріал російською

Суддя шоу "Модель XL", найкрасивіший чоловік планети за версією конкурсу Mr. Sea World 2018 Богдан Юсипчук дав відверте інтерв'ю виданню Viva!. Також він взяв участь у спокусливій фотосесії.

Знімки були опубліковані на сайті 1+1. За словами інсайдерів, у своєму інтерв'ю ведучий зробив багато зізнань щодо свого особистого життя. Так, Юсипчук поділився, що поки не готовий до створення сім`ї і вважає, що чоловік повинен займатися кар'єрою.

Найкрасивіший українець планети знявся у спокусливій фотосесії

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

"Відносини будують все-таки двоє людей. Значить, особисто від тебе залежить тільки 50% успіху, а друга половина — на совісті партнера. Інша справа кар'єра — тут все залежить від тебе! У всьому, що стосується кар'єри, я дещо розумію. А ось в стосунках з дівчатами — складніше. Найчастіше наші уявлення про спільне життя розходяться. І доводиться прощатися. Іноді зі слізьми ... Я пропоную розійтися не через те, що у мене немає почуттів до людини. Просто розумію, що, в першу чергу, так буде краще для неї, а потім вже — для мене", — розповів Богдан.

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Найкрасивіший українець планети знявся у спокусливій фотосесії

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

Однак зазначається, що це не означає, що Містер світу не хоче коли-небудь створити сім'ю. Юсипчук зізнався, що просто обожнює дітей.

Найкрасивіший українець планети знявся у спокусливій фотосесії

Богдан Юсипчук

Фото: 1plus1.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з українською зіркою Ані Лорак, спантеличив шанувальників пікантним знімком, на якому зображений повністю голим.

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Особа
Богдан Юсипчук
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