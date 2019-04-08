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''Найкрасивішій дівчинці світу'' виповнилося 18: як змінилася модель

4.3тЧитати матеріал російською

Французькій моделі Тілан Блондо, яку ще у підлітковому віці світові ЗМІ назвали "найкрасивішою дівчинкою світу", виповнилося 18 років.

Своє повноліття дочка футболіста і телеведучої відсвяткувала на Багамах, про що розповіла своїм фоловерів в Instagram. Сьогодні за життя Блондо в соцмережі стежать 3 з лишком млн користувачів.

''Найкрасивішій дівчинці світу'' виповнилося 18: як змінилася модель

Фото: instagram.com

"Друзі, велике спасибі за всі привітання, мені нарешті виповнилося 18! Я така вдячна за все, що сталося в моєму житті, вдячна всім людям, яких я зустріла, які підтримують мене щодня, хто вірить у мене, і хто піклується про мене. Я хочу подякувати всім моїм шанувальників з усього світу, які підтримують мене кожен день", — написала вона під свіжим постом у соцмережі.

You guys thank u so much for all the birthday wishes , I'm finally 18 !!!!! I am So grateful for everything that happened in my life , so grateful for all the people that I met , that supports me everyday, who believes in me and who cares about me .❤ I want to thanks all of my fans from all over the world who supports me everyday I want to thanks my amazing agency @imgmodels , that I treat like my second family I want to thank @chapuyc l who was the first person to ever believe in me , and trust me no matter what happened Thanks To all the people I worked with who always treated me like a little princesse and trusted me 🎀 And I want to thank my amazing family and friends who I know will always have my back no matter what , thanks to my mom for this amazing life she brang me in. I want to also thank my lil brother my stepfather , and my boyfriend who makes me happy everyday :) I love u guys so much thank you for everything ((🎊 finally major in France 🎊)) #iamnotarapper

Публікація від Thylane ™ ️ (@thylaneblondeau)

Модель також подякувала родині свого бойфренда, який, за її словами, робить її щасливою щодня.

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Знімок моделі зібрав понад 150 тис. лайків. У коментарях дівчину привітати з повноліттям і відзначили її зміни у зовнішності. Дехто написав, що Блондо стала старшою, однак її "дитяче обличчя" мало змінилося.

Як писав раніше OBOZREVATEL, нещодавно відома пишнотіла модель Ешлі Грем порадувала шанувальників спокусливими формами в короткому шкіряному платті.

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соцмережіInstagramмодель
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
В цьому світі все відносно! Думаю, що пігмеї, які мешкають в джунглях Амазонки, навряд чи вважатимуть її красунею!)))
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Зозуля Марина
Зозуля Марина
Губы ужасные.
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