''Найкрасивішій дівчинці світу'' виповнилося 18: як змінилася модель

Французькій моделі Тілан Блондо, яку ще у підлітковому віці світові ЗМІ назвали "найкрасивішою дівчинкою світу", виповнилося 18 років.

Своє повноліття дочка футболіста і телеведучої відсвяткувала на Багамах, про що розповіла своїм фоловерів в Instagram. Сьогодні за життя Блондо в соцмережі стежать 3 з лишком млн користувачів.

Фото: instagram.com

"Друзі, велике спасибі за всі привітання, мені нарешті виповнилося 18! Я така вдячна за все, що сталося в моєму житті, вдячна всім людям, яких я зустріла, які підтримують мене щодня, хто вірить у мене, і хто піклується про мене. Я хочу подякувати всім моїм шанувальників з усього світу, які підтримують мене кожен день", — написала вона під свіжим постом у соцмережі.

Модель також подякувала родині свого бойфренда, який, за її словами, робить її щасливою щодня.

Знімок моделі зібрав понад 150 тис. лайків. У коментарях дівчину привітати з повноліттям і відзначили її зміни у зовнішності. Дехто написав, що Блондо стала старшою, однак її "дитяче обличчя" мало змінилося.

Як писав раніше OBOZREVATEL, нещодавно відома пишнотіла модель Ешлі Грем порадувала шанувальників спокусливими формами в короткому шкіряному платті.

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