Найкрасивіші чоловіки радянського кіно: як виглядали секс-символи

Ці чоловіки легко й невимушено закохували в себе всіх радянських жінок, а від одного їх погляду завмирали мільйони сердець.

OBOZREVATEL пропонує читачам згадати, як виглядали головні секс-символи радянського кіно.

Василь Лановий

Василь Лановий був одним з найяскравіших радянських акторів. Жодна його роль не залишилася непоміченою. Однак головними його картинами багато хто називає "Червоні вітрила", "Офіцери", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Дні Турбіних". У 1971 році Ланового назвали найкращим актором.

Василь Лановий kino-teatr.ru

Олександр Абдулов

Вперше з'явився в кіно Абдулов на початку 1970 років. З тих пір за плечима актора ролі в 112 фільмах. Однак популярність прийшла до Олександра Абдолову після зйомок в картині "Звичайне диво" Марка Захарова.

Олександр Абдулов russian7.ru

Олег Видов

Олега Видова багато хто називає головним секс-символом радянського кіно. Завдяки своїм ролям за ним закріпилася слава "благородного красеня". Крім того, Видов став одним з небагатьох радянських акторів, у кого склалася кар'єра в західному кіно.

У 1985 році він виїхав до США, де через чотири роки одружився на Джоан Борстен.

Олег Видов russian7.ru

Сергій Столяров

Сергія Столярова називають головним казковим героєм радянського кіно. Популярність до нього прийшла після виходу картини "Цирк", тоді актор став буквально ідеалом молодої радянської людини.

Сергій Столяров kino-teatr.ru

Володимир Коренєв

Володимир Коренєв став справжнім секс-символом СРСР після того, як виконав роль Іхтіандра у фільмі "Людина-амфібія". Примітно, що на той момент акторові був всього 21 рік.

Володимир Коренєв 24smi.org

Михайло Боярський

Популярність до Михайла Боярського прийшла після ролей у фільмах "Солом'яний капелюшок" і "Старший син", а ось суперзіркою він став після картини "Собака на сіні". Однак все це меркне в порівнянні зі славою, яку принесла йому роль у "Трьох мушкетерах". Більш того, актор досі вважається головним д'Артаньяном країни.

Михайло Боярський kulturologia.ru

Микита Михалков

Свою першу роль Микита Михалков зіграв у 14 років, а популярність прийшла до нього через чотири роки – після ролі у фільмі "Я крокую Москвою". Крім акторської кар'єри, Михалков також прославився як режисер – за фільм "Стомлені сонцем" він став лауреатом "Оскара".

Микита Михалков russian7.ru

Євген Жариков

Багато глядачів пам'ятають Євгена Жарикова за роллю міліціонера Кондрат'єва в фільмі "Народжена революція". Однак на рахунку актора багато фільмів, серед яких і картина "Три плюс два", яка стала одним з лідерів кінопрокату.

Євген Жариков russian7.ru

Ігор Костолевський

Благородна зовнішність, оксамитовий голос і гарні манери зробили з Ігора Костолевського справжнього секс-символа СРСР. Популярність акторові принесла роль декабриста Анненкова в картині "Зірка привабливого щастя".

Ігор Костолевський russian7.ru

Микола Рибников

За Миколою Рибниковим закріпилася репутація "свого хлопця" для кожної радянської людини. Він часто знімався в ролі простих хлопців, робочих, сталеварів і лісорубів, що, до речі, принесло йому величезну популярність серед простих радянських жінок.

Микола Рибников domkino.tv

Олег Басилашвілі

Популярність до Олега Басилашвілі прийшла завдяки зйомкам у фільмах Ельдара Рязанова. Пронизливий погляд, витончені риси обличчя, приємна посмішка, м'який голос – для радянських жінок Басилашвілі був предметом обожнювання.

Олег Басилашвілі culture.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про культові сукні героїнь радянського кіно – вбрання, про яке мріяли в СРСР.