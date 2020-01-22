"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику

Російська співачка Рита Дакота похвалилася сексуальною фігурою в спокусливому купальнику.
Гарячим відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
У кадрі Дакота позує в жовтому купальнику, який вигідно підкреслив шикарну фігуру знаменитості.
Шанувальники буквально засипали Риту захопленими коментарями, відзнавчивши її розкішні форми.
"Просто сексі", "Дуже гарна фігура", "Класна фігура", "Найкрасивіше тіло", – писали фанати.
Примітно, що зараз Рита відпочиває на Балі, звідки регулярно ділиться пікантними фотографіями.
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Рита Дакота
Instagram @ritadakota
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота розбурхала шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.
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