Головна Новини
22 січня • оновлено в 10:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику

2.1т
Читати матеріал російською

Російська співачка Рита Дакота похвалилася сексуальною фігурою в спокусливому купальнику.

Гарячим відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Новини
"Діти бігають, а ти труси знімаєш": російську співачку розгромили за пікантне відео в бікіні

У кадрі Дакота позує в жовтому купальнику, який вигідно підкреслив шикарну фігуру знаменитості.

Шанувальники буквально засипали Риту захопленими коментарями, відзнавчивши її розкішні форми.

"Просто сексі", "Дуже гарна фігура", "Класна фігура", "Найкрасивіше тіло", – писали фанати.

"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику
"Найкрасивіше тіло": російська співачка завела мережу гарячим відео в купальнику

Примітно, що зараз Рита відпочиває на Балі, звідки регулярно ділиться пікантними фотографіями.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота розбурхала шанувальників пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги