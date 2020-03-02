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2 березня • оновлено в 12:57
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Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі груди в прозорій сукні

6.2т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила на публіці голі груди в прозорій сукні.

Пікантні фотографії вже з'явилися в мережі.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

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Зокрема, знаменитість взяла участь у модному показі Vivienne Westwood, який відбувся у Франції. Під час одного з виходів Хадід з'явилася на подіумі в прозорій сукні, крізь яку просвічувалися голі груди моделі.

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Вбрання було виконано у вікторіанському стилі, з об'ємними рукавами і подолом у підлогу.

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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