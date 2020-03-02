Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі груди в прозорій сукні

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила на публіці голі груди в прозорій сукні.

Пікантні фотографії вже з'явилися в мережі.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Зокрема, знаменитість взяла участь у модному показі Vivienne Westwood, який відбувся у Франції. Під час одного з виходів Хадід з'явилася на подіумі в прозорій сукні, крізь яку просвічувалися голі груди моделі.

Белла Хадід Getty

Вбрання було виконано у вікторіанському стилі, з об'ємними рукавами і подолом у підлогу.

Белла Хадід Getty

Белла Хадід Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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