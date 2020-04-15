Найкрасивіша жінка в світі запустила новий тренд в Instagram

Марія Дідик люди 11:19, 15.04.2020

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, запустила новий флешмоб, в якому користувачі мережі повинні повторити її фото з повітряними кулями.

Знімки пропонується розміщувати на своїх сторінках в Instagram і ставити хештег #bellaballoonchallenge.

"Давайте подивимося на ваші варіанти. Спробуйте зробити таку зйомку будинку! Не обов'язково використовувати кулі, проявіть свою креативність", - написала стилістка з Нью-Йорка Хейлі Волленс, яка готувала модель до фотосесії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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