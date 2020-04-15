Найкрасивіша жінка в світі запустила новий тренд в Instagram

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, запустила новий флешмоб, в якому користувачі мережі повинні повторити її фото з повітряними кулями.
Знімки пропонується розміщувати на своїх сторінках в Instagram і ставити хештег #bellaballoonchallenge.
"Давайте подивимося на ваші варіанти. Спробуйте зробити таку зйомку будинку! Не обов'язково використовувати кулі, проявіть свою креативність", - написала стилістка з Нью-Йорка Хейлі Волленс, яка готувала модель до фотосесії.
Times are changing and working from home has a new meaning .... New work for @vogueitalia shot and styled through FaceTime by my Quaranqueens @briannalcapozzi @haleywollens PRODUCTION / lighting by @Laurenperez 🖤Much love. feeling lucky to work
'Hilarious' tribute to @ briannalcapozzi's #lockdown shoot with @bellahadid for @vogueitalia? No! I did it back in August! I am lucky enough to have someone in my life who I knew would appreciate the look 😂 And the #bellaballoonchallenge was born ! I need to significantly up my game 😂
Girls just wanna have fun 🦋 Not only was it completely fitting , but Monica had the amazing idea that we should recreate Bella Hadid's Vogue Italia shoot . The poses were a lot harder than we expected . #BellaBalloonChallenge 🎈
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.
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