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15 квітня • оновлено в 11:35
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Найкрасивіша жінка в світі запустила новий тренд в Instagram

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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, запустила новий флешмоб, в якому користувачі мережі повинні повторити її фото з повітряними кулями.

Знімки пропонується розміщувати на своїх сторінках в Instagram і ставити хештег #bellaballoonchallenge.

Найкрасивіша жінка в світі запустила новий тренд в Instagram

"Давайте подивимося на ваші варіанти. Спробуйте зробити таку зйомку будинку! Не обов'язково використовувати кулі, проявіть свою креативність", - написала стилістка з Нью-Йорка Хейлі Волленс, яка готувала модель до фотосесії.

Times are changing and working from home has a new meaning .... New work for @vogueitalia shot and styled through FaceTime by my Quaranqueens @briannalcapozzi @haleywollens PRODUCTION / lighting by @Laurenperez 🖤Much love. feeling lucky to work

Публікація від Bella 🦋 (@bellahadid)

Girls just wanna have fun 🦋 Not only was it completely fitting , but Monica had the amazing idea that we should recreate Bella Hadid's Vogue Italia shoot . The poses were a lot harder than we expected . #BellaBalloonChallenge 🎈

Публікація від Baby Churrasco (@ milkandhoney.v)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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