Найкрасивіша жінка в світі оголила груди на фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила голі груди на новій фотографії.

Пікантним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram-stories.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Так, у кадрі 23-річна Хадід сфотографувала себе в дзеркалі. На фото Белла позує, сидячи на підлозі голою. З одягу на зірці лише бежеві штани. Голі груди модель прикрила мексиканським бутербродом.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Примітно, що останнім часом Хадід досить часто радує своїх шанувальників гарячими фото, на яких демонструє спокусливі форми.

Наприклад, днями Белла поділилася знімком у шовковому халаті, який ледь прикривав оголені груди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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