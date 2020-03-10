Найкрасивіша жінка в світі оголила груди на фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила голі груди на новій фотографії.
Пікантним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram-stories.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Так, у кадрі 23-річна Хадід сфотографувала себе в дзеркалі. На фото Белла позує, сидячи на підлозі голою. З одягу на зірці лише бежеві штани. Голі груди модель прикрила мексиканським бутербродом.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Примітно, що останнім часом Хадід досить часто радує своїх шанувальників гарячими фото, на яких демонструє спокусливі форми.
Наприклад, днями Белла поділилася знімком у шовковому халаті, який ледь прикривав оголені груди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.
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