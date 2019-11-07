Найкрасивіша жінка у світі без макіяжу: з'явилися несподівані фото

Американську супермодель палестинського походження Беллу Гадід, яку назвали найкрасивішою жінкою у світі, помітили без макіяжу.

Так, дівчина приїхала в лондонський аеропорт Гітроу без косметики. Світлини папараці публікує Daily Mail.

Новини Супермодель Белла Хадід засвітила в Instagram оголені груди

На Гадід була чорна шкіряна куртка, картата сорочка, чорні джинси і водолазка в тон. Супермодель доповнила образ коричневою панамою з хутряною вставкою з леопардовим принтом, а також сумкою листоноші з графіті з лімітованої колекції Chanel вартістю 6,8 тис. доларів.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

На ногах у Гадід були чорні шкіряні черевики на високій підошві, випущені шведським брендом Eytys в колаборації з H&M у січні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Гадід відкривала показ Mugler на тижні моди в Парижі, викликавши фурор ексцентричним вбранням, яке привертало всю увагу публіки до сідниць моделі.

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