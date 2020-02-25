Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, поділилася з шанувальниками пікантними фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в одних лише трусах, прикриваючи голі груди рукою. Свій образ Хадід доповнила об'ємними сережками.

Белла Хадід Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила голі груди Фото: instagram/bellahadid

На іншому фото модель була зображена в рушнику на голе тіло.

Белла Хадід в пікантній фотосесії Фото: instagram/bellahadid

Зазначимо, що шанувальники Хадід не змогли пройти повз ефектних кадрів, і засипали знаменитість компліментами.

"Ти така гарна", "Що ти зі мною робиш", "Це гаряче", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Белли Хадід, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Белла Хадід засвітила голі груди Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід сексуально позує на камеру Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід повністю гола Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід у відвертій білизні Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила пишні груди Фото: instagram/bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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