Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, поділилася з шанувальниками пікантними фото.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в одних лише трусах, прикриваючи голі груди рукою. Свій образ Хадід доповнила об'ємними сережками.
Белла Хадід
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадід засвітила голі груди
Фото: instagram/bellahadid
На іншому фото модель була зображена в рушнику на голе тіло.
Белла Хадід в пікантній фотосесії
Фото: instagram/bellahadid
Зазначимо, що шанувальники Хадід не змогли пройти повз ефектних кадрів, і засипали знаменитість компліментами.
"Ти така гарна", "Що ти зі мною робиш", "Це гаряче", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Белли Хадід, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Белла Хадід засвітила голі груди
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадід сексуально позує на камеру
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадід повністю гола
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадід у відвертій білизні
Фото: instagram/bellahadid
Белла Хадід засвітила пишні груди
Фото: instagram/bellahadid
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.