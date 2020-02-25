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25 лютого • оновлено в 11:51
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Найкрасивіша жінка у світі засвітила голі груди: пікантні фото

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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, поділилася з шанувальниками пікантними фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в одних лише трусах, прикриваючи голі груди рукою. Свій образ Хадід доповнила об'ємними сережками.

Белла Хадід

Белла Хадід

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила голі груди

Белла Хадід засвітила голі груди

Фото: instagram/bellahadid

На іншому фото модель була зображена в рушнику на голе тіло.

Белла Хадід в пікантній фотосесії

Белла Хадід в пікантній фотосесії

Фото: instagram/bellahadid

Зазначимо, що шанувальники Хадід не змогли пройти повз ефектних кадрів, і засипали знаменитість компліментами.

"Ти така гарна", "Що ти зі мною робиш", "Це гаряче", – написали люди.

Белла Хадід засвітила голі груди: пікантні фото
Белла Хадід засвітила голі груди: пікантні фото
Белла Хадід засвітила голі груди: пікантні фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Белли Хадід, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Белла Хадід засвітила голі груди

Белла Хадід засвітила голі груди

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід повністю гола

Белла Хадід повністю гола

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід у відвертій білизні

Белла Хадід у відвертій білизні

Фото: instagram/bellahadid

Белла Хадід засвітила пишні груди

Белла Хадід засвітила пишні груди

Фото: instagram/bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Белла Хадід
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