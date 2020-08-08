Найдорожчі весілля зірок Голлівуду: скільки коштували та де проходили
Весілля – одне з головних подій у житті будь-якої людини. Не дивно, що знаменитості не скупляться, намагаючись зробити його яскравим та незабутнім.
OBOZREVATEL підготували добірку найдорожчих весіль, які відбувалися в Голлівуді.
Кім Кардаш`ян і Каньє Вест
Бюджет весілля: 12 млн доларів
Весілля телезірки Кім Кардаш`ян і репера Каньє Вест відбулося у 2014 році. Пара почала святкувати своє заручення в Парижі, а потім із запрошеними гостями на приватних літаках вирушила до Флоренції на офіційну церемонію, яка пройшла в середньовічній фортеці Форте ді Бельведері. Наречена йшла до вівтаря під живий спів легендарного музиканта Андреа Бочеллі. Її вбрання було від відомого бренду Givenchy.
Зазначимо, що оренда замку коштувала 410 тисяч доларів, а ось сукня нареченої – понад 2 млн доларів. Також чималу частину бюджету становили гонорари Андреа Бочеллі (136 тисяч доларів) і Лани Дель Рей (3 млн доларів), які тішили гостей своїми піснями на святі. Однак Кардаш`ян повідомляла, що найбільше коштів пішло на підготовку до важливого дня. Зокрема, на репетицію вечері, танцю і на послуги музикантів.
Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл
Бюджет весілля: 6,5 млн доларів
Американський поп-музикант Джастін Тімберлейк і актриса Джессіка Біл одружилися 19 жовтня 2012 року. Церемонія пройшла на півдні Італії – в курортному містечку Borgo Egnazia, за оренду апартаментів в якому вони заплатили близько мільйона доларів.
Гостей – за голлівудськими мірками – було небагато, 100 осіб, тільки на їхні розваги молодята витратили 100 тисяч доларів. Сукня нареченої від Giambattista Valli й смокінг нареченого від Tom Ford також обійшлися в кругленьку суму. Частину грошей нареченим вдалося повернути, продавши ексклюзивні весільні фотографії за 300 тисяч доларів, але в порівнянні із загальним бюджетом урочистості ця сума була незначною.
Том Круз і Кеті Холмс
Бюджет весілля: 3,5 млн доларів
Весілля акторів Тома Круза і Кеті Холмс, яке відбулася 18 листопада 2006 року, пройшло в середньовічному замку Castello Odescalchi на озері Браччано під Римом (Італія). Оренда цього приміщення обійшлася зіркам у 750 тисяч доларів.
Над весільним вбранням для молодят працював відомий дизайнер Джорджіо Армані. Сукня Кеті була прикрашена кристалами Swarovski й коштувала 45 тисяч доларів. А ось смокінг популярного актора обійшовся у 3 тисячі доларів. До речі, попри казкове весілля закохані розлучилися через шість років шлюбу.
Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українських зірок був змушений скасувати свої весілля через карантин або ж пожертвував пишними святкуваннями.