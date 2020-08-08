Найдорожчі весілля зірок Голлівуду: скільки коштували та де проходили.

Весілля – одне з головних подій у житті будь-якої людини. Не дивно, що знаменитості не скупляться, намагаючись зробити його яскравим та незабутнім.

OBOZREVATEL підготували добірку найдорожчих весіль, які відбувалися в Голлівуді.

Кім Кардаш`ян і Каньє Вест

Бюджет весілля: 12 млн доларів

Весілля телезірки Кім Кардаш`ян і репера Каньє Вест відбулося у 2014 році. Пара почала святкувати своє заручення в Парижі, а потім із запрошеними гостями на приватних літаках вирушила до Флоренції на офіційну церемонію, яка пройшла в середньовічній фортеці Форте ді Бельведері. Наречена йшла до вівтаря під живий спів легендарного музиканта Андреа Бочеллі. Її вбрання було від відомого бренду Givenchy.

Весілля Кім Кардаш`ян і Каньє Вест (фото – hellomagazine.com)

Зазначимо, що оренда замку коштувала 410 тисяч доларів, а ось сукня нареченої – понад 2 млн доларів. Також чималу частину бюджету становили гонорари Андреа Бочеллі (136 тисяч доларів) і Лани Дель Рей (3 млн доларів), які тішили гостей своїми піснями на святі. Однак Кардаш`ян повідомляла, що найбільше коштів пішло на підготовку до важливого дня. Зокрема, на репетицію вечері, танцю і на послуги музикантів.

Весілля Кім Кардаш`ян і Каньє Вест (фото – vogue.com.au)

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

Бюджет весілля: 6,5 млн доларів

Американський поп-музикант Джастін Тімберлейк і актриса Джессіка Біл одружилися 19 жовтня 2012 року. Церемонія пройшла на півдні Італії – в курортному містечку Borgo Egnazia, за оренду апартаментів в якому вони заплатили близько мільйона доларів.

Весілля Джастіна Тімберлейка і Джессіки Біл (фото – hellomagazine.com)

Гостей – за голлівудськими мірками – було небагато, 100 осіб, тільки на їхні розваги молодята витратили 100 тисяч доларів. Сукня нареченої від Giambattista Valli й смокінг нареченого від Tom Ford також обійшлися в кругленьку суму. Частину грошей нареченим вдалося повернути, продавши ексклюзивні весільні фотографії за 300 тисяч доларів, але в порівнянні із загальним бюджетом урочистості ця сума була незначною.

Весілля Джастіна Тімберлейка і Джессіки Біл (фото – pinterest.com)

Том Круз і Кеті Холмс

Бюджет весілля: 3,5 млн доларів

Весілля акторів Тома Круза і Кеті Холмс, яке відбулася 18 листопада 2006 року, пройшло в середньовічному замку Castello Odescalchi на озері Браччано під Римом (Італія). Оренда цього приміщення обійшлася зіркам у 750 тисяч доларів.

Весілля Тома Круза і Кеті Холмс (фото – eonline.com)

Над весільним вбранням для молодят працював відомий дизайнер Джорджіо Армані. Сукня Кеті була прикрашена кристалами Swarovski й коштувала 45 тисяч доларів. А ось смокінг популярного актора обійшовся у 3 тисячі доларів. До речі, попри казкове весілля закохані розлучилися через шість років шлюбу.

Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з українських зірок був змушений скасувати свої весілля через карантин або ж пожертвував пишними святкуваннями.