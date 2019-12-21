Найдорожча plus-size модель повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні

Популярна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка знаходиться зараз на останніх місяцях вагітності, повністю роздяглася на фото.

Відвертим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

На фотографії гола Ешлі позує, сидячи на стільці в фотостудії. Пишні груди Грем прикрила руками.

Фотографом пікатной фотосесії виступив її чоловік Джастін Ервін — саме він фотографує оголену жінку.

"Остання фотосесія в цьому році з любов'ю всього мого життя і зростаючої любов'ю всього нашого життя", — підписала фото модель.

Ешлі Грем роздяглася на новому фото Instagram @ashleygraham

Примітно, що в своїй соцмережі зірка регулярно публікує спокусливі фотографії. OBOZREVATEL пропонує згадати найгарячіші знімки Ешлі Грем.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем у білизні Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем у купальнику Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем у купальнику Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Ешлі Грем з чоловіком Instagram @ashleygraham

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вагітна модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею січневого номера американського Vogue. Вона роздяглася для модного глянцю в ніжній фотосесії, а результатами поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!