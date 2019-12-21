Найдорожча plus-size модель повністю роздяглася на камеру: спекотні фото красуні

Популярна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка знаходиться зараз на останніх місяцях вагітності, повністю роздяглася на фото.
Відвертим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
На фотографії гола Ешлі позує, сидячи на стільці в фотостудії. Пишні груди Грем прикрила руками.
Фотографом пікатной фотосесії виступив її чоловік Джастін Ервін — саме він фотографує оголену жінку.
"Остання фотосесія в цьому році з любов'ю всього мого життя і зростаючої любов'ю всього нашого життя", — підписала фото модель.
Ешлі Грем роздяглася на новому фото
Instagram @ashleygraham
Примітно, що в своїй соцмережі зірка регулярно публікує спокусливі фотографії. OBOZREVATEL пропонує згадати найгарячіші знімки Ешлі Грем.
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем у білизні
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем у купальнику
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем у купальнику
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем
Instagram @ashleygraham
Ешлі Грем з чоловіком
Instagram @ashleygraham
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вагітна модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею січневого номера американського Vogue. Вона роздяглася для модного глянцю в ніжній фотосесії, а результатами поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
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