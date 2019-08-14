Найдорожча модель plus-size показала нову фігуру: фанати в захваті

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем порадувала шанувальників новиною про те, що чекає дитину.
Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, продемонструвавши нову фігуру – животик випирає вже помітно (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Дев'ять років тому я вийшла заміж за любов усього свого життя. Це була краща подорож із моїм коханим у світі! Сьогодні ми відчуваємо себе щасливими, вдячними і схвильованими, адже в нашій родині гряде поповнення! З річницею, Джастіне Ервін. Життя стане ще кращим", – підписала зірка.
Ешлі Грем із чоловіком
Кадр з відео
На ролику парочка спочатку інтригує фанатів, після чого камера відсувається, і всі можуть розгледіти живіт Грем. Вона з чоловіком радісно кажуть "Сюрприз". Отже, в Ешлі і Джастіна незабаром народиться первісток.
Шанувальники в коментарях пораділи за модель та її чоловіка. У мережі засипали майбутніх батьків привітаннями.
Nine years ago today, I married the love of my life. It has been the best journey with my favorite person in the world ! Today, we are feeling so blessed, grateful and excited to celebrate with our GROWING FAMILY ! Happy anniversary, @mrjustinervin ❤️ Life is about to get even better . 😘
Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Ешлі показувала шанувальникам фотосесію в купальнику, проте ніхто й не помітив ознак вагітності.
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