Найдорожча модель plus-size показала нову фігуру: фанати в захваті

Культова американська модель формату plus-size, одна з найдорожчих зірок Ешлі Грем порадувала шанувальників новиною про те, що чекає дитину.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, продемонструвавши нову фігуру – животик випирає вже помітно (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Дев'ять років тому я вийшла заміж за любов усього свого життя. Це була краща подорож із моїм коханим у світі! Сьогодні ми відчуваємо себе щасливими, вдячними і схвильованими, адже в нашій родині гряде поповнення! З річницею, Джастіне Ервін. Життя стане ще кращим", – підписала зірка.

Ешлі Грем із чоловіком Кадр з відео

На ролику парочка спочатку інтригує фанатів, після чого камера відсувається, і всі можуть розгледіти живіт Грем. Вона з чоловіком радісно кажуть "Сюрприз". Отже, в Ешлі і Джастіна незабаром народиться первісток.

Шанувальники в коментарях пораділи за модель та її чоловіка. У мережі засипали майбутніх батьків привітаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Ешлі показувала шанувальникам фотосесію в купальнику, проте ніхто й не помітив ознак вагітності.

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