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Найбільша угода: у США продали робу Михайла Круга за рекордну суму

1.8т Читати матеріал російською

У Нью-Йорку аукціонний дім Sotheby's продав за 133 млн доларів тюремну робу убитого в 2002 році російського співака Михайла Круга.

Як повідомляє "ІА понораму", це була найбільша за всю історію операція з продажу одягу, що належав знаменитості.

"Статус рекордного лота носитиме тюремна роба Михайла Круга, в якій він відбував покарання в колонії загального режиму під Воркутою у 1994-1996 роках. Покупцем, який віддали за неї 133 млн. доларів, став неназваний депутат зі Східної Європи", – йдеться в повідомленні.

Тюремна роба

Тюремна роба

panorama.pub

Представники аукціонного будинку заявили, що не мають права розголошувати ім'я покупця. Однак вони відзначили, що гроші було виділено з громадського фонду.

На честь покупки за рекордну суму в Палаці культури ім. Круга в Нью-Йорку пройшов гала-концерт, на якому виступили Михайло Шуфутинський, Сергій Трофимов, Ірина Круг і Віллі Токарєв.

Аукціон

Аукціон

sothebys

Михайло Круг

Михайло Круг

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році картина анонімного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" самознищилася відразу після того, як була продана на аукціоні Sotheby's за більш ніж 1 млн фунтів стерлінгів.

У 2019 цей найстаріший аукціонний будинок був проданий за 3,7 млрд доларів французько-ізраїльському мільярдерові Патріку Драгі.

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Тема
Аукціон Sotheby's
Місце
США Нью Йорк
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