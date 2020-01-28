Найбільш зухвалі фото з Instagram Біллі Айліш

Популярна американська співачка Біллі Айліш, яка раніше неоднозначно відреагувала на загибель знаменитого баскетболіста, досить закрита перед фанатами і громадськістю в цілому.

Про це можна судити, виходячи з фото її профілю в Instagram.

Біллі веде свою сторінку з літа 2016 року, - більше 3,5 років, і за цей час встигла опублікувати 413 постів з найрізноманітнішими фото.

Однак, серед них немає жодного відвертого, оскільки 18-річна дівчина вперто дотримується стилю, відповідно до якого носить тільки повністю закритий мішкуватий одяг, з-під якого зовсім трохи визирають ноги і руки.

Цікаво, що Біллі багато років займалася танцями, поки не була змушена припинити заняття через травму, і має досить струнке тіло. Так, малоймовірно, що вона закриває його через страх критики або комплекси.

У той же час, у дівчини раніше діагностували певні психічні розлади, вона відкрито зізнається, що була на межі самогубства, - а тому не можна однозначно що-небудь стверджувати про її мотиви.

Дивіться найбільш "відверті" фото співачки з опублікованих:

Зауважимо, що брат Біллі Айліш зустрічається з дуже схожою на неї дівчиною, - і та не соромиться робити пікантні фото

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