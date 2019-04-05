Найбагатший чоловік в світі втратив мільярди через розлучення

Найбагатша людина в світі Джефф Безос втратив 35,7 мільярда доларів через розлучення зі своєю дружиною Маккензі Безос. При розірванні шлюбу вона претендувала на газету Washington Post і космічну компанію Blue Origin, але поступилася.

Екс-дружині дісталася чверть загальної частки в компанії Amazon. Про розірвання відносин Маккензі розповіла в Twitter.

"Я рада, що процес розірвання мого шлюбу з Джеффом завершився при нашій взаємній підтримці", - повідомила вона, подякувавши йому за минуле.

У відповідь мільярдер з теплотою відгукнувся в соцмережі про жінку, яка допомогла йому почати свою справу.

За інформацією Forbes, жінка отримає активи на початок липня. Вона займе третій рядок у списку найбагатших жінок, поступившись місцем спадкоємиці косметичного гіганта L'Oreal Франсуазе Беттанкур-Мейер (52,9 мільярда доларів) і дочки засновника Walmart Еліс Уолтон (45 мільярдів доларів).

Як писав раніше OBOZREVATEL, Джефф і Маккензі Безос прожили в шлюбі майже 25 років. За цей час у подружжя народилося троє дітей, всього ж пара виховувала чотирьох – рідних синів і одну прийомну дочку. Причиною розлучення мільярдера з дружиною нібито став його таємний роман. Згідно з інформацією ЗМІ, Безос зустрічається з телеведучою і актрисою Лорен Санчес.

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