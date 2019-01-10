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Найбагатша людина світу розлучається: скільки отримає його дружина

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Світові ЗМІ активно обговорюють новину про раптове розлучення Джеффа Безоса із дружиною. Засновник найбільшої торгової інтернет-компанії Amazon, найбагатша людина світу та його дружина Маккензі вирішили розлучитися через 25 років спільного життя.

Новина про розлучення спровокувала розмови про те, на що може претендувати Маккензі Безос. Як порахували журналісти порталу Bloomberg, сьогодні у екс-дружини бізнесмена є шанси стати найбагатшою жінкою на Землі.

Найбагатша людина світу розлучається: скільки отримає його дружина

Так, в агентстві підрахували, що під час поділу майна Маккензі може претендувати на суму приблизно $69 млрд, яка одразу ж забезпечить їй першість у рейтингу найбагатших жінок на планеті.

Стан самого Безоса оцінюється зараз у $137 млрд, водночас окремі видання, зокрема іменитий Forbes, стверджують, що Безос володіє $150 мільярдами.

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Як саме буде регулюватися шлюборозлучний процес, і на що претендує дружина бізнесмена, поки не повідомляється. Також невідомо, чи існує між подружжям договір, який регламентує цей процес. У той же час зі слів самого Безоса відомо, що колишнє подружжя залишилося у добрих стосунках, пара має намір продовжити спілкування уже як батьки спільних дітей, друзі і навіть партнери у різних проектах.

Найбагатша людина світу розлучається: скільки отримає його дружина

Джефф і Маккензі Безос прожили у шлюбі майже 25 років. За час шлюбу у подружжя народилися троє дітей, усього ж пара виховувала чотирьох — рідних синів і одну прийомну доньку. Познайомилися Джефф і Маккензі у 1992 році, а вже через рік скріпили свої стосунки офіційним шлюбом.

Зараз Маккензі Безос очолює сімейний фонд Bystander Revolution, який спеціалізується на боротьбі зі цькуванням у школах. Також вона пише книги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський артист і комік Максим Віторган, чоловік телеведучої Ксенії Собчак, оприлюднив їхнє спільне фото, яким підігрів чутки про розлучення. Пізніше Віторган відповів на шквал домислів у мережі.

Особа
Джефф Безос
Місце
США
Тег
Amazon
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