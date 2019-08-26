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"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії і її колега Алла Пугачова обурили користувачів мережі. Так, артистки після виступу на фестивалі "Нова хвиля" засвітилися на спільному відео.

Ролик Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram. В описі до відео вона подякувала Пугачовій за благословення.

"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
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Користувачам мережі поведінка артисток здалася награною і нещирою.

"Фу, Пугачову на заслужений відпочинок", "Дуже негарно сказано", "Лобода колись виглядала нормально, а зараз слухати ще можна, але дивитися гидко", "Як награно і неприродно", - пишуть в мережі.

"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою
"Награно і неприродно" Лободу розгромили в мережі через відео з Пугачовою

Як раніше писав OBOZREVATEL, українські зірки Світлана Лобода і Таїсія Повалій на День незалежності України виступили на російському фестивалі "Нова хвиля" в Сочі.

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Особи
Світлана Лобода Алла Пугачова
Місце
Росія Сочі
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филипп филипыч
филипп филипыч
пугачева это персонаж для анекдотов))
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