Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 20:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром

4.6т Читати матеріал російською

Російська співачка, колишня солістка Serebro Поліна Фаворська (справжнє прізвище – Налівалкіна) блиснула стрункою фігурою в білизні.

Відповідний пікантний кадр зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Відчуваю себе так сексуально з його гітарою та моїм Естель Адоні (салон жіночої білизни)", – підписала вона під кадром.

Поліна Фаворська

Поліна Фаворська

instagram / favlav

Новини
Полякова з дочкою блиснули розкішними фігурами на курорті

Зокрема, Фаворська позувала у білизні з хижим принтом, лежачи на підлозі в чохлі від гітари, спокусливо дивлячись в кадр.

Поліна Фаворська в білизні

Поліна Фаворська в білизні

instagram / favlav

Фанати співачки були в захваті від пікантної фотографії. Багато хто з них був враженим худорбою зірки, але все ж відзначили, що виглядає вона приголомшливо.

"Ух, окріп", "Поліна, яка у тебе вага", "Гарно", "Так, нагодуйте хтось Полінку. В кінці то кінців", "Приголомшлива й неймовірна", – відреагували фоловери.

"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром
"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром
"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром
"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня колега Фаворської Ольга Серябкіна також часто балує шанувальників відвертими знімками. Нещодавно вона блиснула пишними грудьми в бюст'є.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Serebro
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
9
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel