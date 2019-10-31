"Нагодуйте її!" Напівгола російська поп-діва викликала ажіотаж пікантним кадром

Російська співачка, колишня солістка Serebro Поліна Фаворська (справжнє прізвище – Налівалкіна) блиснула стрункою фігурою в білизні.

Відповідний пікантний кадр зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Відчуваю себе так сексуально з його гітарою та моїм Естель Адоні (салон жіночої білизни)", – підписала вона під кадром.

Поліна Фаворська instagram / favlav

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Зокрема, Фаворська позувала у білизні з хижим принтом, лежачи на підлозі в чохлі від гітари, спокусливо дивлячись в кадр.

Поліна Фаворська в білизні instagram / favlav

Фанати співачки були в захваті від пікантної фотографії. Багато хто з них був враженим худорбою зірки, але все ж відзначили, що виглядає вона приголомшливо.

"Ух, окріп", "Поліна, яка у тебе вага", "Гарно", "Так, нагодуйте хтось Полінку. В кінці то кінців", "Приголомшлива й неймовірна", – відреагували фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня колега Фаворської Ольга Серябкіна також часто балує шанувальників відвертими знімками. Нещодавно вона блиснула пишними грудьми в бюст'є.

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