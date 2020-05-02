Нагієв, Рибін та інші: кого з зірок перевершили красою їхні сини

Не секрет, що діти часто перевершують своїх батьків за різними критеріями. Так, наприклад, дорослі сини багатьох зірок зуміли перевершити красою своїх знаменитих батьків.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам побачити, якими виросли сини Дмитра Нагієва, Валентина Рибіна, Нікаса Сафронова та інших зіркових чоловіків.

Син Дмитра Нагієва

Дмитро Нагієв з сином Uznayvse.ru

30-річний Кирило Нагієв пішов стопами свого знаменитого батька: він знімається в касових проектах, таких як "Холоп", "Текст", "Марафон бажань". Хоч Кирило і щасливий зі своєю коханою дівчиною – танцівницею Юлією, але вже встиг прославитися дамським догідником. А своїми зовнішніми даними син Нагієва навіть перевершив зоряного батька.

Кирило Нагієв hochu.ua

Дмитро Нагієв і його син Кирило Нагієв vistanews.ru

Син Нікаса Сафронова

Єдина дитина художника Нікаса Сафронова, народжена в шлюбі, – 28-річний Стефано Сафронов – також перевершив красою свого батька. Хлопець був народжений у шлюбі художника з італійкою Франческою Вендрамін, зараз він живе в Лондоні і не знає російської мови, але це не заважає його дружбі з батьком.

Нікас Сафронов і його син Стефано popbio.ru

Нікас Сафронов з сином Стефано kp.ru

Син Віктора Рибіна

Син Віктора Рибіна і Наталії Сенчукової згадується в пресі частіше, ніж його зіркові батьки. 21-річний Василь зустрічається з дівчиною Дарією, яку знає ще з дитячого садка. У мережі хлопця називають "ходячим сексом" і "російським Джоном Сноу".

Віктор Рибін, Наталія Сенчукова та їхній син Василь tvc.ru

Василь Рибін kp.ru

Син Наталії Водянової

Син супермоделі Наталії Водянової та її першого чоловіка Джастіна Портмана 18-річний Лукас успадкував модельні риси матері і вже дебютував на подіумі.

Як відомо, троє дітей Наталії від першого шлюбу живуть разом з нею і її другим чоловіком Антуаном Арно. Але з рідним батьком теж підтримують спілкування.

Син Наталії Водянової Лукас Портман і його батько Джастін Портман spletnik.ru

Наталя Водянова та її син Лукас cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядають сьогодні діти трагічно загиблого ведучого Ігоря Пелиха.