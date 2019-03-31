"Надю, це жахливо": Дорофєєва розчарувала фанів новим образом

Популярна співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва викликала суперечки фанатів, опублікувавши нове фото.

Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На селфі Дорофєєва позує перед дзеркалом у сукні вільного крою з незвичним принтом.

"Як же я люблю весну і все, що її супроводжує: квіти, ідеальна погода і звичайно можливість носити сукні", — написала в пості дівчина.

instagram.com/nadyadorofeeva

Частині фоловерів сподобався образ співачки. "Крихітка", "Ви тут така кльова", "Неземна", — прокоментували фото шанувальники.

Інші користувачі мережі різко розкритикували вбрання Дорофєєвої. Вони заявили, що вона виглядає безглуздо.

"Циганка", "Виглядає, як шматок мішковини... Куди мода котиться", "Одягається, як бездомна", "Кросівки і плаття не дуже", "Надю, вибачте, але це жахливо", — пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва здивувала стильним фото з Нью-Йорка, а також знімками, на яких шанувальники помітили ознаки пластичної операції.

Надя Дорофєєва instagram.com/nadyadorofeeva

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