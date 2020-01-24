Надя Дорофєєва з тату на інтимному місці відповіла про волосся

Солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва відповіла на питання про те, що у них спільного з чоловіком Володимиром Дантесом.

У своєму Instagram-акаунті співачка опублікувала фотографію з відпочинку в Домінікані. Незважаючи на те, що Дорофєєва постала перед публікою в закритому купальнику, на фото чітко помітно тату в її інтимній зоні.

Втім, адміністратор фан-сторінки її чоловіка Дантеса акцентувала увагу на тому, що у неї разом з артистом однаково в'ється волосся. Це підтвердила і сама Дорофєєва.

Раніше мережу привели у захват нові відверті фотографії Наді Дорофєєвої.

Також співачка продемонструвала оголені сідниці на фото.

У свою чергу, продюсер Потап яскраво прокоментував фотознімок Дорофєєвої з голими грудьми.

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