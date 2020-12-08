Надя Дорофєєва вперше зізналася в страху через сольну кар'єру
Українська співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що не була впевнена в успіху сольного проєкту. За її словами, гурт "Время и Стекло" розпався у вкрай складний для світового шоу-бізнесу період, тому вона замислювалася над тим, щоб перенести прем'єру треку Gorit на наступний рік.
Такими подробицями Дорофєєва поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Співачка також додала, що попри складний період через пандемію, вона все ж вирішила ризикнути. Таке сміливе рішення підтримали продюсери знаменитості – Ірина Горова та Олексій Потапенко (Потап).
"Я навіть думала – може перенести на наступний рік. Але потім усвідомила, що так не можна. Ми живемо тут і зараз", – розповіла Надя.
Також Надю Дорофєєву підтримали колеги та друзі Віра Брежнєва та Monatik, які відвідали домашню вечірку-презентацію пісні Gorit. Артистка зізналася, що Діма ніколи не приходить в гості з порожніми руками, тому в день гучної прем'єри він подарував співачці грошове дерево і запальничку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 листопада 2020 року Надя Дорофєєва представила першу сольну композицію під назвою Gorit та кліп на неї. Але пісня викликала неоднозначну реакцію у шанувальників артистки.
Згодом співачка очолила чарт Apple Music 2020. Вона стала першою українською артисткою, яка зайняла перше місце в престижному рейтингу.
Також трек Дорофеєвої Gorit набрав понад 200 тисяч прослуховувань в Spotify й увійшов в топ-200 світового Shazam.