Надя Дорофєєва вперше зізналася в страху через сольну кар'єру

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше зізналася, що не була впевнена в успіху сольного проєкту. За її словами, гурт "Время и Стекло" розпався у вкрай складний для світового шоу-бізнесу період, тому вона замислювалася над тим, щоб перенести прем'єру треку Gorit на наступний рік.

Такими подробицями Дорофєєва поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Співачка також додала, що попри складний період через пандемію, вона все ж вирішила ризикнути. Таке сміливе рішення підтримали продюсери знаменитості – Ірина Горова та Олексій Потапенко (Потап).

"Я навіть думала – може перенести на наступний рік. Але потім усвідомила, що так не можна. Ми живемо тут і зараз", – розповіла Надя.

Також Надю Дорофєєву підтримали колеги та друзі Віра Брежнєва та Monatik, які відвідали домашню вечірку-презентацію пісні Gorit. Артистка зізналася, що Діма ніколи не приходить в гості з порожніми руками, тому в день гучної прем'єри він подарував співачці грошове дерево і запальничку.

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