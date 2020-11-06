Надя Дорофєєва потрапила в ДТП в Києві

Українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва у четвер, 5 листопада, потрапила в ДТП в Києві.

Про дорожній інцидент артистка повідомила на особистій сторінці в Instagram, зазначивши, що за 2 кілометри від будинку врізалася в інший автомобіль. Дорофєєва також прикріпила до публікації сумне фото.

"Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороший водій, проїхала 2 кілометри й врізалася в іншу машину. А у вас як справи?" – написала співачка.

Надя Дорофєєва Instagram Наді Дорофєєвої

Шанувальники в коментарях під публікацією порадили Дорофеєвій бути акуратнішою за кермом, а також висловили радість, що, мовляв, добре, що з нею все в порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва поділилася курйозною історією, пов'язаною з еротичною зйомкою для чоловічого журналу Playboy.