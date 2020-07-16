Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику

Ольга Веркалець Люди 11:31, 16.07.2020

Українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантними пляжними фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На них вона позує в червоному купальнику з високою талією в басейні на подвір'ї свого будинку (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

"Белла італійка за секунду до падіння в басейн", – підписала фото співачка.

Дорофєєва позує на великому різнобарвному єдинорозі
Instagram @nadyadorofeeva
Дорофєєва позує в басейні
Instagram @nadyadorofeeva
Дорофєєва позує в басейні
Instagram @nadyadorofeeva

Фанати прийшли в захват від фото співачки та засипали її компліментами.

"Богиня", "Ну просто найкраща", "Шик", "Яка ти красива", "Ви завжди гарна, вашу красу неможливо зіпсувати", – написали в коментарях користувачі соцмережі.

Скриншот коментарів
Instagram @nadyadorofeeva
Скриншот коментарів
Instagram @nadyadorofeeva
Скриншот коментарів
Instagram @nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва розповіла, що часто передає друзям свій одяг до рідного Сімферополя.

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