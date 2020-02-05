Надя Дорофєєва анонсувала музичну прем'єру Дантеса

Солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва анонсувала вихід кліпу свого чоловіка Володимира Дантеса на пісню "Більш-менш".
У сторіс свого Instagram-аккаунта вона опублікувала фотографію Дантеса, зазначивши, що вже незабаром відбудеться прем'єра.
Як повідомлялося раніше, співачка Надя Дорофєєва на відпочинку засвітила тату в інтимній зоні і розповіла, що у них спільного з Володимиром Дантесом.
Крім того, музикант Потап несподівано прокоментував її фотографію з повністю голими грудьми.
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