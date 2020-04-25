"Надсилають фото із закривавленими руками": зірка "Перших ластівок" приголомшила зізнанням

21-річна українська актриса та зірка "Перших ластівок" на Новому каналі Марія Смолякова розповіла, як глядачі відреагували на її роль в серіалі.

За словами дівчини, підлітки, які опинилися в таких же важких ситуаціях, як її серіальна героїня Поліна, стали просити у неї допомоги та підтримки. А інші – просто впізнають її та просять сфотографуватися. Такими подробицями Смолякова поділилася ексклюзивно з OBOZREVATEL.

Марія Смолякова Прес-служба Нового каналу

"До мене підходили на вулиці, в транспорті, в магазинах. Говорили, що дізналися з "Першої ластівки", просили сфотографуватися. Негативу стосовно себе, чи своєї героїні я не відчуваю. У мене часто просять поради, хоча я не маю психологічної освіти і не знаю, як допомагати дітям в складних ситуаціях. Боюся брати на себе відповідальність за життя дитини. у таких випадках направляю на "гарячу лінію" організації "Ла Страда" – вони займаються підтримкою підлітків", – розповіла Смолякова.

Марія Смолякова Прес-служба Нового каналу

Також Марія додала, що деякі підлітки, які шукають в ній підтримку, іноді надсилають фото з натяком на спробу суїциду. Дівчина зазначила, що не знає, як на це реагувати.

Марія Смолякова Прес-служба Нового каналу

"Іноді мені надсилають фотографії з закривавленими руками або пишуть, що їх б'ють батьки. Я відповідаю всім, правда, не можу дивитися на порізані руки і не знаю, як на це реагувати. Я розумію, що зараз такий час, коли підлітки намагаються привернути до себе увагу будь-якими способами, але, сподіваюся, що батьки нарешті почнуть приділяти більше часу своїм дітям", – підсумувала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита українська актриса Олеся Жураковська, яка зіграла в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповіла про насильство в стосунках з коханою людиною.

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