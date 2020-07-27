Надія Мейхер відверто про свою хворобу: у мене відмовляли ноги, лежала прикутою до ліжка

Українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла, що в підлітковому віці була прикута до ліжка через проблеми з опорно-руховим апаратом.

Так, за словами знаменитості, все це сталося через "божевільне навантаження", якому вона піддавала свій організм під час занять бальними танцями. Мейхер зізналася, що одного разу лікарка їй навіть сказала, що потрібно кинути танці, інакше вона може стати інвалідом і не буде мати дітей. Про це співачка повідомила в інтерв'ю виданню "Факти".

"Пішли серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом. Все почалося з колін – позначилися божевільні навантаження, яким піддавала свій організм. Постраждав хребет, що повністю перевернуло моє життя. Якби не проблеми зі здоров'ям, напевно, я б продовжувала танцювати й далі та не стала співати. Хоча вокальні задатки були з дитинства. Під час прослуховування в "ВІА Гру" мені сказали, що можна йти на оперну сцену... На той час проблеми зі спиною ще більше посилилися. Траплялося, що ноги просто відмовлялися йти. Мені було 17 років, що називається, в самому соку, але довелося лежати прикутою до ліжка. Лікарка сказала, що потрібно кинути танці, інакше можу стати інвалідом і не буду мати дітей", – зізналася Надія.

Надія Мейхер (Instagram Надії Мейхер)

Згодом Мейхер дізналася про кастинг в гурт "ВІА Гра" і стала солісткою першого складу. Саме в цей період її танцювальна кар'єра закінчилася.

"Тоді не уявляла себе без танців і зовсім не мріяла про сім'ю. Ні з ким не зустрічалася, страшно боялася заміжжя. Мені потрібні були лише танці. Як тільки відчула себе трохи краще, тут же пішла танцювати. Саме в цей період і з'явилася можливість стати частиною колективу, який пізніше назвали "ВІА Гра". На цьому і закінчилася моя танцювальна кар'єра ", – підсумувала вона.

Надія Мейхер (Instagram Надії Мейхер)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надія Мейхер візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".