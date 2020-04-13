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13 квітня • оновлено в 22:21
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Надія Бабкіна вийшла з коми і заговорила: "Очманіти!"

9.7т
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Стан здоров'я російської співачки Надії Бабкіної вдалося стабілізувати, що дозволило вивести її з коми та відключити від апарату штучної вентиляції легенів.

Так, 70-річна зірка зараз перебуває у свідомості, самостійно дихає, а всі показники та аналізи приходять у норму. Як повідомили близькі Бабкіної виданню "MK.ru", перше, про що запитала співачка, коли прийшла до тями: "Де я була?"

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: gorodovoy.spb.ru

Зазначається, що дізнавшись, що пролежала без свідомості цілий тиждень, зірка була сильно здивована. Після чого сказала, що ймовірно, "повинна бути сильно голодна".

"Вона сказала: "Очманіти!". А потім, що хоче улюбленої смаженої картопельки з грибами та капусти квашеної. Однак, згадавши, що давно сіла на дієту, скасувала замовлення, погодившись на дієтичну лікарняну трапезу", – навело видання слова близьких Бабкіної.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

Фото: starhit.ru

До речі, в оточенні знаменитості заявили, що настрій у неї зараз бойовий. Вона відразу поцікавилася, як ідуть справи театру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки коштує лікування Надії Бабкіної в приватній клініці.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Собачка говорящая прокинулась
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
значит подтяжка прошла успешно
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