Надії Мейхер – 38: відверті фото найгарячішої екссолістки "ВІА Гри"

Аліна Мельник люди 05:04, 10.04.2020

Українська співачка та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер 10 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 38 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото однієї з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнеса.

Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в селі Збручівка Хмельницької області.

Дівчина тричі була учасницею "ВІА Гри": в 2000-2002, 2002-2006 і 2009-2011 роках. Причому двічі Мейхер йшла з групи через вагітність.

Після "ВІА Гри" Надія Мейхер зайнялася сольною кар'єрою, також вона проявила себе як телеведуча, актриса, поетеса та дизайнер.

Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Зараз у Надії Мейхер новий імідж. 2018 року вона зробила стрижку боб, розпрощавшись з довгим волоссям.

Артистка демонструє бездоганну зовнішність, вона часто з'являється перед камерою в нижній білизні і купальниках. Пропонуємо побачити найвідвертіші фото Надії Мейхер:

Надія Мейхер (Грановська)
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер (Грановська)
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер (Грановська)
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер (Грановська)
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
theplace.ru
Надія Мейхер
theplace.ru
Надія Мейхер
theplace.ru
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Надія Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядає колишня солістка гурту "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва без макіяжу.

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