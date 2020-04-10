Надії Мейхер – 38: відверті фото найгарячішої екссолістки "ВІА Гри"

Українська співачка та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер 10 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 38 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото однієї з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнеса.

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в селі Збручівка Хмельницької області.

Дівчина тричі була учасницею "ВІА Гри": в 2000-2002, 2002-2006 і 2009-2011 роках. Причому двічі Мейхер йшла з групи через вагітність.

Після "ВІА Гри" Надія Мейхер зайнялася сольною кар'єрою, також вона проявила себе як телеведуча, актриса, поетеса та дизайнер.

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Зараз у Надії Мейхер новий імідж. 2018 року вона зробила стрижку боб, розпрощавшись з довгим волоссям.

Артистка демонструє бездоганну зовнішність, вона часто з'являється перед камерою в нижній білизні і купальниках. Пропонуємо побачити найвідвертіші фото Надії Мейхер:

Надія Мейхер (Грановська) instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська) instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська) instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер (Грановська) instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер theplace.ru

Надія Мейхер theplace.ru

Надія Мейхер theplace.ru

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

Надія Мейхер instagram.com/nadyameiher

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