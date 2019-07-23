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"Над Асмус так жартуй!" Образливе відео Харламова про Волочкову викликало скандал

3.2т Читати матеріал російською

Колишній учасник скандального російського телепроекту "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертишний) написав гнівний пост, присвячений гумористу Гарику Харламову.

У ньому він висловився щодо постановки резидента Comedy Club, який "пройшовся" по скандальній відомій балерині Анастасії Волочковій у своїй мініатюрі. Уривок з виступу Май опублікував на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).

За словами Абрикосова, він не є прихильником Волочкової, але впевнений, що постановка Харламова ображає її честь.

"Над Асмус так жартуй!" Образливе відео Харламова про Волочкову викликало скандал

Травня Абрикосов і Гарік Харламов

"Попався торішній запис виступу Гарика Харламова, в якому він ображає балерину. Мені, припустимо, слухати це було не дуже приємно. Сорокарічний чоловік, який має дружину і дочку, дозволяє собі так відгукуватися про іншу жінку. Ясно, що тільки лінивий зараз не заторкне Волочкову або Бузову, і жарт, повторений двічі, — вже не жарт, а тричі — катастрофа. Але, якщо ти назвав себе гумористом, май честь жартувати, а не ображати, тим більше жіночу стать", обурився Май.

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При цьому він порадив гумористу жартувати так над дружиною Христиною Асмус.

"Уявімо, що Гарік замість Волочкової пожартував так про Христину, адже у неї теж багато пікантних фото, хоч до розтяжки Волочкової вона ще й не доросла. Посміємося? Гумор? Або скільки "смішних" рим можна придумати до прізвища Асмус. Ще згадаємо, як нинішня дружина забрала Харламова з сім'ї. Кумедно?", поцікавився Май.

"Над Асмус так жартуй!" Образливе відео Харламова про Волочкову викликало скандал

Гарік Харламов і Христина Асмус

Фото з Instagram

Я далеко не прихильник "Comedy Club", рівно ставлюся до Анастасії Волочкової. Попалася торішня запис виступу Гарика Харламова, в якій він ображає балерину: "На недельку до другого Їде до моря Волочкова Светануть своєї безоднею Де тонули кораблі ..." Мені, припустимо, слухати це було не дуже приємно. Сорокарічний чоловік, який має дружину і дочка, дозволяє собі так відгукуватися про іншу жінку. Ясно, що тільки лінивий зараз не пнёт Волочкову або Бузову, і жарт повторена двічі це вже не жарт, а тричі – катастрофа ... але ... якщо ти назвав себе гумористом, май честь жартувати, а не ображати, тим більше жіноча стать. Давайте уявимо на хвилину, що Гарік замість Волочкової в цьому жарті заспівав про свою дружину Христині Асмус, адже у неї, між іншим, теж багато пікантних фото, хоч до розтяжки Волочкової Асмус ще і не доросла. Посміємося? Гумор? Або скільки "смішних" рим можна придумати до прізвища "Асмус" ... Ги-ги? Ще згадаємо, як ниняшняя дружина повела Гаріка Харламова з сім'ї. Забавно? Боюся, резиденти Камеді Клаб на свою адресу жартів не розуміють. Як бачимо з наступного ролика, Павло Воля не зміг витерпіти і найменших кількостей про себе, не сміявся щось, а навпаки знітився й кілька разів переривав виступ "кривдника". Загалом, минулого молодої людини Павлу не до душі. Так, я не сперечаюся, Воля круто парирував в результаті, але він же метр (до речі, один з моїх улюблених артистів жанру), але хіба Євген Петросян або покійний Задорнов, наприклад, вважали для себе дозволеним жартувати так? Ні. Це була сила, висота і дотепність. Без образ !!! Старієте, хлопці! Ви повинні рости, а не зменшуватися! Розчарували! 👎 # відгуки # тнт # 1канал # нтв # Росія1 # шоу # шоубізнес # ялюблюсвоюработу # тв # телебачення # преса Ps: 🎈 Харламова з Павлом Волею вигнали з "Comedy Club" і вони пішли працювати в ветлікарню. Тепер їх гумор по достоїнству оцінять пси і суки. 🎈 Харламова і Волю висадили на безлюдний острів, і їм доводиться від вульгарних жартів переходити до справи. 🎈 Після деяких приколів про жінок, резидентам "Comedy" в транспорті почали поступатися місцем. А деяким навіть подають ручку. 🙄

Публікація від Роман Тертишний (@tertishnyi_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус нарвалася на різку критику шанувальників через вульгарне фото.

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Особи
Гарік Харламов Крістіна Асмус
Місце
Росія
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