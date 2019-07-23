"Над Асмус так жартуй!" Образливе відео Харламова про Волочкову викликало скандал

Колишній учасник скандального російського телепроекту "Дом-2" Май Абрикосов (Роман Тертишний) написав гнівний пост, присвячений гумористу Гарику Харламову.

У ньому він висловився щодо постановки резидента Comedy Club, який "пройшовся" по скандальній відомій балерині Анастасії Волочковій у своїй мініатюрі. Уривок з виступу Май опублікував на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).

За словами Абрикосова, він не є прихильником Волочкової, але впевнений, що постановка Харламова ображає її честь.

Травня Абрикосов і Гарік Харламов

"Попався торішній запис виступу Гарика Харламова, в якому він ображає балерину. Мені, припустимо, слухати це було не дуже приємно. Сорокарічний чоловік, який має дружину і дочку, дозволяє собі так відгукуватися про іншу жінку. Ясно, що тільки лінивий зараз не заторкне Волочкову або Бузову, і жарт, повторений двічі, — вже не жарт, а тричі — катастрофа. Але, якщо ти назвав себе гумористом, май честь жартувати, а не ображати, тим більше жіночу стать", — обурився Май.

При цьому він порадив гумористу жартувати так над дружиною — Христиною Асмус.

"Уявімо, що Гарік замість Волочкової пожартував так про Христину, адже у неї теж багато пікантних фото, хоч до розтяжки Волочкової вона ще й не доросла. Посміємося? Гумор? Або скільки "смішних" рим можна придумати до прізвища Асмус. Ще згадаємо, як нинішня дружина забрала Харламова з сім'ї. Кумедно?", — поцікавився Май.

Гарік Харламов і Христина Асмус Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус нарвалася на різку критику шанувальників через вульгарне фото.

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