Началова померла: опубліковано її останній тріумфальний номер

У суботу, 16 березня, в день смерті російської співачки Юлії Началової вийшла остання програма з її участю "Один в один".

Артистка разом з Іраклі зобразили неймовірну пародію на пісню "Королева" Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зйомки проходили 5 березня. Члени журі Юрій Стоянов та Тимур Родрігез були настільки здивовані схожістю у виконанні, що не стрималися і почали аплодувати з криками "браво, Юлечка!"

Юлія Началова скріншот

Після виступу співачці подякували за те, що вона може багато навчити. Їх виступ назвали професійним і дивним. Началову назвали "блискучою".

Іраклі та Юлія Началова скріншот

Варто зазначити, що саме на цьому виступі Юлія натерла ногу, після чого потрапила до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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