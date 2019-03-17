Началова померла: опубліковано її останній тріумфальний номер

У суботу, 16 березня, в день смерті російської співачки Юлії Началової вийшла остання програма з її участю "Один в один".
Артистка разом з Іраклі зобразили неймовірну пародію на пісню "Королева" Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Зйомки проходили 5 березня. Члени журі Юрій Стоянов та Тимур Родрігез були настільки здивовані схожістю у виконанні, що не стрималися і почали аплодувати з криками "браво, Юлечка!"
Юлія Началова
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Після виступу співачці подякували за те, що вона може багато навчити. Їх виступ назвали професійним і дивним. Началову назвали "блискучою".
Іраклі та Юлія Началова
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Варто зазначити, що саме на цьому виступі Юлія натерла ногу, після чого потрапила до лікарні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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