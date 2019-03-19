"Набридли ваші соплі!" Джеджула викликав кривдника на ринг після скандалу з побиттям

Український шоумен Андрій Джеджула, якого днями звинуватили в нападі, викликав на поєдинок своїх колег Володимира Такудіса та Володимира Остапчука. Так, він заявив, що якщо у них є сміливість, то вони вийдуть проти нього на ринг.

Користувачі мережі розділилися на два табори: одні підтримують Джеджулу, а інші, навпаки, говорять, що це йому варто вибачиться перед колегами. Відео із запрошенням на бій шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Джеджула instagram.com/djedjula

"Такудіс, Остапчук! Мені набридли ваші соплі! Питання одне і п'ять варіантів відповідей: боксерський ринг? Октагон (ММА)? Публічні вибачення? Або автоматичне визнання себе блазнями (тільки їм сходив будь-який гумор із рук в давнину), або ж боягузливими зайчиками? Що виберете? Нічого особистого, просто бізнес, на репутацію якого ви замахнулися і текстами заочно ховали! І запам'ятайте: віра, сім'я, честь і робота — це те, за що мене завжди вчили боротися!", — написав Джеджула.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український ведучий Володимир Такудіс розповів, що на нього напали і виголили декілька клаптиків волосся за невдалий жарт. Одним із нападників нібито був відомий шоумен Андрій Джеджула.

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