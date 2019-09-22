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23 вересня • оновлено в 01:46
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"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"

1.2т Читати матеріал російською

22 вересня пройшов п'ятий випуск розважального шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay. У мережі негативно відреагували на виступ співачки і назвали її танець занадто вульгарним.

Фото і відео з виступу розмістили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
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"Мені одній набрид цей латекс, стріп і все таке?", "Ну і де ж танець? Кукуюк навіть рухався більше", "Дратує ця порнографія", "Це жах. Припиніть показувати цю розпусту. Гидко дивитися", "В черговий раз вульгарщина", - пишуть в мережі.

"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю 22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
MARUV
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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