"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"

22 вересня пройшов п'ятий випуск розважального шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay. У мережі негативно відреагували на виступ співачки і назвали її танець занадто вульгарним.

Фото і відео з виступу розмістили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Мені одній набрид цей латекс, стріп і все таке?", "Ну і де ж танець? Кукуюк навіть рухався більше", "Дратує ця порнографія", "Це жах. Припиніть показувати цю розпусту. Гидко дивитися", "В черговий раз вульгарщина", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю 22 вересня відбувся п'ятий ефір шоу "Танці з зірками". В результаті глядацького голосування проект залишили MARUV і Jay.

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