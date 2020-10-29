На знімальну групу "Першого каналу" напали в США: журналістів побили та пограбували

В американському місті Філадельфії на знімальну групу "Першого каналу" напали невідомі чоловіки. Вони спочатку пограбували машину росіян, а потім побили оператора.

Такими подробицями з виданням "РИА Новости" поділився кореспондент каналу Георгій Олісашвілі. За його словами, вони з оператором Максимом Катаєвим вирушили висвітлювати наслідки масових заворушень в місті, де незадовго до цього мітингувальники грабували місцеві магазини. Коли журналісти вже закінчили зйомку і хотіли йти, побачили "агресивних хлопців". Росіяни швидко пішли до своєї машини, але не встигли заблокувати двері.

"Ми вирішили, що йдемо, коли стало більш жваво. Розгорнулися, щоб піти, і в цей час з'явилися зовсім агресивні хлопці. Ми швидким кроком пішли в машину, розуміючи, що їхні інтереси очевидні. Сіли в автомобіль, але не встигли заблокувати двері. Хлопці почали лізти всередину... Зі свого боку я відштовхнув їх, а коли обернувся, у Макса вже вирвали камеру з рук. Потім в машину стали лізти зі сторони по діагоналі від мого переднього пасажирського сидіння. А там у нас була ще сумка з обладнанням. Я намагався виштовхнути людину, яка лізе за сумкою. І в цей момент інша людина полізла з боку водія і вирвала телефон", – заявив Георгій.

Після цього, за словами Олісашвілі, оператор побіг в натовп відбивати камеру, проте замість цього отримав безліч ударів по голові та шиї.

"Їх було набагато більше, вони могли все що завгодно зробити. Це швидко відбувалося... У нього сильна гематома біля скроні, я думаю, від цього удару і був струс, шишки на голові та шиї. Діагностували легкий струс", – додав він.

До речі, знімальна група відразу ж зупинила поліцейський патруль і повідомила про те, що трапилося, проте американські правоохоронці відмовилися від огляду місця події та порадили звернутися в службу 911.

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